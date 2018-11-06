Главная проблема земельной реформы - недоверие к власти, - эксперт

Об этом сообщает УНИАН.

Открытие земельного рынка в Украине нецелесообразно без широкой общественной дискуссии о принципах рыночных отношений, роли территориальных общин, передачи им земель и предоставления эффективных механизмов распоряжения земельными ресурсами.

Об этом заявил Александр Луцкий, эксперт по земельным вопросам, член политсовета Аграрной партии Украины, в ходе выступления на дискуссионном клубе "Деловой столицы".

"Сегодня нужна широкая дискуссия о роли территориальных общин: будут ли они полноправными игроками и смогут ли защищать права своих членов после открытия земельного рынка? Нужно передать им земли и предоставить эффективные механизмы распоряжения ими. Потому что они ближе к людям, люди знают их представителей в лицо, знают, откуда они и что делали. Люди им доверяют", - сказал Луцкий.

По его словам, процесс снятия моратория следует запустить в функционирующих объединенных территориальных общинах, лидеры которых уже пользуются доверием.

Также необходима пауза во времени, чтобы качественно подготовить инфраструктуру земельного рынка и провести разъяснительную работу на местах, особенно среди собственников паев преклонного возраста. Начать уже сегодня формировать мониторинг рынка земель в прозрачной и доступной форме. Но пока эта работа правительством серьезно не проводится. В результате, большинство украинцев (свыше 70%) не поддерживают снятие моратория на куплю-продажу земель сельхозназначения.





"За 17 лет существования моратория все всех устраивает. Некоторые агрохолдинги набрались сил и готовы покупать землю, поэтому им не нужен мораторий, другие еще нет, поэтому им нужен мораторий. Часть собственников паев хотели бы их продать, но не без обоснований опасаются, что их обманут. И тотальное недоверие тормозит завершение реформы", – подчеркнул Луцкий.



Также эксперт отметил, что от своевременного внесения информации об ограничениях на использование земель сельхозназначения и их границах в государственный земельный кадастр и исправления ошибок в нем зависит, насколько цивилизованным будет процесс продажи земли на начальном этапе. По мнению эксперта, на сегодняшний день в государственный земельный кадастр внесено информации об ограничениях на использование земель не более 3–5% от реально существующих.





На фоне существенного недоверия собственников паевых земельных участков наличие 2-3 млн участков в государственном земельном кадастре с ошибками кадастрового кодирования, форм собственности, кадастровых номеров и пространственного положения может существенно усложнить старт рынка земель и дискредитировать саму идею свободного и честного оборота земель, считает Луцкий.





