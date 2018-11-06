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06.11.18 14:12

Порошенко 7-8 ноября посетит Финляндию с рабочим визитом

7-8 ноября Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Финляндию.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"По приглашению Президента Европейской народной партии Глава Украинского государства примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита Глава государства встретится с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, Президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом и другими лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза, входящих в политической семьи европейской народной партии.

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Президент Украины обсудит вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны европейских партнеров по внедрению реформ и отпору российской агрессии, в том числе через обеспечение санкционной политики.

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