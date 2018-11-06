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06.11.18 14:27

Враг должен заплатить высокую цену за агрессию против Украины. У нас есть кому и чем защищать государство, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заверил, что в Украине есть кому и чем защищать государство и враг должен заплатить высокую цену за свою агрессию.

Враг должен заплатить высокую цену за агрессию против Украины. У нас есть кому и чем защищать государство, - Порошенко

Об этом он заявил во время встречи со студентами в Национальной библиотеке имени Вернадского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера независимое агентство, которое ежегодно оценивает армии мира, включило армию Украины в десятку сильнейших армий Европы и тридцатку сильнейших армий мира... Враг должен заплатить высокую цену за наступление, за агрессию против Украины. Нам есть кому защищать государство и нам есть чем его защищать", - сообщил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская армия - в десятке самых сильных в Европе, - Business Insider. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины вошли в десятку сильнейших армий в Европе по версии издания Business Insider. Как отмечается, в рейтинге украинская армия заняла 10 место. По данным аналитиков, военный бюджет Украины составляет $4,88 млрд.

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