Враг должен заплатить высокую цену за агрессию против Украины. У нас есть кому и чем защищать государство, - Порошенко

Об этом он заявил во время встречи со студентами в Национальной библиотеке имени Вернадского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера независимое агентство, которое ежегодно оценивает армии мира, включило армию Украины в десятку сильнейших армий Европы и тридцатку сильнейших армий мира... Враг должен заплатить высокую цену за наступление, за агрессию против Украины. Нам есть кому защищать государство и нам есть чем его защищать", - сообщил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская армия - в десятке самых сильных в Европе, - Business Insider. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины вошли в десятку сильнейших армий в Европе по версии издания Business Insider. Как отмечается, в рейтинге украинская армия заняла 10 место. По данным аналитиков, военный бюджет Украины составляет $4,88 млрд.