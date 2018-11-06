Из-за проблем с демографией и экономикой игра РФ в большую глобальную силу закончится за считанные годы: не думаю, что она будет представлять серьезную угрозу в 2025 г., - генерал США Данфорд

Рост экономических и военных возможностей Китая, а также агрессивное поведение России, заставили Запад вспомнить о реалиях Холодной войны. Но по словам Председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда, говорить о возвращении тех времен рано. Об этом он сказал во время выступления перед студентами Дюкского университета в городе Дарем, Южная Каролина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он признал, что в 90-х годах говорили о "конце истории" потому, что после распада СССР у Америки фактически не было соперников на международной арене. Теперь же Россия и Китай снова заняли эту роль. Однако, это все же не Холодная война.

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"Соревнование не обязательно должно быть конфликтом. Но теперь существуют две страны, которые могут бросить вызов нашей способности проецировать силу. Поэтому ситуация изменилась после 90-х годов", - отметил американский генерал.

Впрочем, по его мнению, такое трехстороннее соперничество не будет длиться долго. И за считанные годы игра России в "большую глобальную силу" закончится. А соревноваться американским военным придется только с Китаем.

"Если посмотреть на Китай, на его демографию и экономику, можно сказать, что его способность придерживаться нынешнего курса значительно стабильнее. Оценивая то, что он сделал в измерении повышения военных возможностей на протяжении последних нескольких лет, я бы ожидал, что Пекин продолжит этот курс. И когда я смотрю на 2025 или 2035 год, показателем, относительно которого мы будем оценивать нашу способность выполнять свою работу как военные, будет скорее путь к наращиванию сил Китая, а не России. Потому что по тем же причинам россияне вряд ли смогут долго поддерживать свою нынешнюю деятельность. У них есть проблемы с демографией и экономикой. И я не думаю, что Россия будет представлять серьезную угрозу в 2025 или 2035 году, как Китай", - пояснил Данфорд.

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