Наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры Мороз призывает прихожан готовиться к физической защите святыни и сеет панику, - Тернопольский облсовет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в обращении к руководителю МВД Арсену Авакову, принятому на сегодняшнем очередном заседании облсовета.

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В нем депутаты выражают уверенность, что решение о создании единой украинской православной церкви будет способствовать межконфессиональному и церковно-государственному диалогу в Украине, станет важным шагом для обеспечения прав, свобод и религиозных потребностей граждан.

При этом они отмечают, что накануне объединения УПЦ КП и УАПЦ "отдельные заинтересованные структуры пытаются обострить противоречия между верующими православных конфессий, прибегают к искусственному нагнетанию религиозной ситуации и спекуляций вокруг юридической принадлежности Свято-Успенской Почаевской Лавры.

"Дополнительного беспокойства добавило обращение наместника Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополита Владимира Мороза, который, ссылаясь на угрозы "расправой" над монахами, обнародовал просьбу к прихожанам подготовиться к физической защите святыни. Размещение в сети Интернет и распространение среди граждан недостоверной информации о планах силового захвата культового объекта приводит к массовой искусственно созданной паники, которая в перспективе может отразиться в противоправной деятельности", - говорится в обращении.

Поэтому депутаты высказали просьбу организовать круглосуточную охрану святыни путем привлечения подразделений Национальной гвардии Украины, чтобы повысить уровень безопасности граждан на территории Почаевской объединенной территориальной общины и не допустить кровопролития и силового захвата Почаевской Свято-Успенской Лавры.

Депутаты также дополнили обращение просьбой к Министерству юстиции, а также управления СБУ в Тернопольской области и прокуратуры дать оценку факту незаконной регистрации права пользования на 6 сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры, которые относятся к памятнику архитектуры национального значения, которое недавно совершил регистратор КП "Струсовское" в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, обеспечив аренду лавры для УПЦ МП до 2052 года.

Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.