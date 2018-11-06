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06.11.18 16:25

Полиция приняла мою жалобу и показания, - посол Щерба о нападении пропагандиста Филлипса

После провокации и нападения российского пропагандиста Грэма Филлипса на украинского посла в Австрии Александра Щербу к зданию дипучреждения прибыла полиция.

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Об этом сообщил украинский дипломат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Полицейские зафиксировали мою жалобу и записали показания. Каковы дальше будут действия полиции, то уже другое дело", - пояснил он.

Щерба добавил, что полиция должна знать о таких провокациях.

"Человек приходит к иностранному посольству, кричит, что посол от него прячется, а когда посол выходит, то начинает оскорблять его словесно, а потом и вообще толкать. Полиция об этом должна знать", - резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что пропагандист Грэм Филлипс пытался спровоцировать украинского посла Александра Щербу на драку под посольством в Вене. Сначала он снимал видео, а затем начал толкать дипломата.

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