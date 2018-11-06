В США стартовали промежуточные выборы: власть Трампа может пошатнуться

В США открылись участки для голосования на промежуточных выборах в парламент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио свобода".

На этих выборах полностью переизбирают состав нижней палаты Конгресса – Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов, 36 из 50 губернаторов, большую часть верхних и нижних палат законодательных собраний штатов (87 из 99), генеральных прокуроров и других чиновников во многих штатах.

Сейчас Республиканская партия, членом которой является президент Трамп, контролирует сразу две палаты — Сенат (51 республиканец и 49 демократов) и Палату представителей (241 республиканец и 194 демократа).

Выборы называются промежуточными, поскольку они проходят через два года после последних президентских выборов и за два года до следующих в 2020 году.

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Промежуточные выборы нередко отражают уровень президентской популярности ", – цитирует DW ученого Тревора Тролла, который специализируется на изучении вопросов внешней политики при Университете Джорджа Мейсона и Институте Катона. "Внешнеполитический курс Трампа оказался в целом весьма непопулярным в глазах американской общественности, о чем свидетельствует большинство недавних опросов, и это негативно сказалось на его популярности ", – добавляет эксперт.

Если демократы, которые сегодня в оппозиции, вернут себе большинство в одной или обеих палатах Конгресса, то смогут блокировать проводимые администрацией Трампа реформы (в частности, в сфере налогов, миграции и системы здравоохранения), а также влиять на подписание международных договоров.

Газета The Washington Post не исключает, что реванш демократов может привести к ряду повесток в суд для сотрудников администрации Трампа или даже к началу процедуры его импичмента.

Голосование завершится завтра в 6 утра по киевскому времени.

Промежуточные выборы в Конгресс станут самыми затратными в истории. Только ТВ-реклама кандидатов обошлась более чем в $1 млрд.

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