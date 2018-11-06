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06.11.18 16:33

Эрдоган передал список крымских политзаключенных через близкого Путину человека, - Джемилев

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал подробности передачи президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российской стороне "списка на освобождение" украинских политзаключенных.

Эрдоган передал список крымских политзаключенных через близкого Путину человека, - Джемилев

Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии проекту Радио Свобода "Крым.Реалии" Мустафа Джемилев отметил, что в список вошли украинские граждане, арестованные российскими силовиками в оккупированном Крыму. По словам Джемилева, Эрдоган передал список через человека, близкого к российскому президенту Владимиру Путину.

"Речь идет о наших политзаключенных, арестованных оккупационными властями в Крыму. Точно не помню, их или 70 или 63, все, независимо от национальности ... Мы планировали спросить у Эрдогана, что он сделал по этому поводу. Но он сам, еще до наших вопросов, на совещании по стратегическому сотрудничеству сказал, что передал список. Затем на отдельной встрече с ним я спрашивал: "Вы как передали по линии МИД"? Он сказал: "Нет, есть ближайший к Путину человек ... он обычно в течение 24 часов обязательно все, что мы передаем, доставляет Путину", - рассказал Джемилев.

Он добавил, что, по словам Эрдогана, турецкая сторона пока не получила ответа из России по поводу переданного списка.

Мустафа Джемилев отметил, что Меджлис крымскотатарского народа "ведет учет арестованных" в Крыму, в этом Меджлису способствует общественное объединение "КримSOS".

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