Хакеры взломали сайт МинВОТ и рассылали через него спам

Сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины 2 и 3 ноября подвергся кибератаке. Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, неизвестным злоумышленникам удалось получить доступ к панели управления сайтом. В результате ряд страниц сайта были модифицированы для распространения спама.

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Сейчас атака уже остановлена, сообщают в МинВОТ. "Доступ к панели управления сайта ограничен, модифицированные страницы восстановлены до последней сохраненной версии. Проводится анализ утраченной информации", – заявляют в министерстве.

Представители МинВОТ также сообщили, что это не первые кибератаки на ведомство. Так, на протяжении последних нескольких месяцев хакеры производили неоднократные попытки взломать аккаунты министерства в соцсетях.

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В министерстве предполагают, что последняя атака может быть связана с публикацией интервью, которое глава ведомства Вадим Черныш дал европейским медиа. Он рассказал о вмешательстве России в политику на Балканах. На следующий день после публикации на сайте текста интервью веб-представительство министерства и подверглось атаке.