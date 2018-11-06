В "ЛНР" заманивают на "выборы" 100-рублевыми картами пополнения мобильного счета

Об этом сообщают новостные сайты террористов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

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Согласно сообщению, каждый проголосовавший сможет бесплатно получить карту пополнения от сепаратистского оператора мобильной связи "Лугаком" в рамках акции "Покажи силу своего голоса".

"Акция будет проводиться 11 ноября с 8.00. В рамках этой акции жители, которые придут на избирательные участки и проголосуют, смогут получить абсолютно бесплатно карту оплаты на 100 рублей", - пояснил первый заместитель гендиректора компании Эдуард Егоров.

Сообщается, что возле каждого "избирательного участка" будут работать представители "Лугакома", к которым нужно подойти и получить карту оплаты на 100 рублей.