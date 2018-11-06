Украина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле в конце ноября, – Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил украинский премьер-министр Владимир Гройсман по итогам встречи с новым чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Украине Джоэлом Лионом.

"Документ существенно расширит наше экономическое сотрудничество и позволит нарастить товарооборот, который сейчас составляет $1 млрд в год", – отметил глава правительства.

В.Гройсман также добавил, что в этом месяце в Киеве пройдет украинско-израильский инновационный саммит, участниками которого станут представители около 50 предприятий, работающих в области высоких технологий.

"Сотрудничество именно в сфере инноваций считаем одним из самых перспективных", – подчеркнул украинский премьер.

Также читайте: Украина и Израиль завершили подготовку соглашения о зоне свободной торговли

Как сообщалось, Украина и Израиль завершили переговоры о заключении соглашения о ЗСТ в апреле и намерены были подписать его к концу 2018 года. В начале августа стороны завершили юридическую сверку текста, а следующим шагом подготовки соглашения к подписанию был перевод согласованного текста на украинский язык и иврит.

Минэкономразвития Украины отмечало, что с момента вступления документа в силу Израиль намерен отменить на 80% пошлины для промышленных товаров, а также ряда товаров аграрной продукции – в рамках квот. Полностью ввозные пошлины на указанные в соглашении сельхозтовары будут отменены в ходе переходных периодов на три, пяти и семь лет. Для отдельной категории товаров предусмотрена частичная либерализация.

В свою очередь, Украина намерена открыть 70% рынка промышленных товаров для израильских производителей, а также отменить пошлины на ряд сельскохозяйственной продукции сразу после вступления в действия соглашения, на некоторые – в течение трех-пяти лет. В том числе Украина планирует снизить тарифы на некоторые сезонные овощи и фрукты из Израиля.

Израиль станет 46 страной, с которой Украина заключит соглашение о ЗСТ.

Также читайте: Текст соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем будет готов до конца 2017 года, - израильский министр