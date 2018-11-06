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06.11.18 17:58

Возле воинской части на Хмельнитчине задержали подозрительного мужчину

У него не было при себе ни своих документов, ни документов на транспортное средство.

наручники

Патруль воинской части в городе Староконстантинов Хмельницкой области задержал возле технической территории в/ч подозрительного мужчину на транспортном средстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Инцидент произошел вечером 5 ноября. У мужчины не было при себе документов – ни удостоверяющих его личность, ни на транспортное средство.

"Дежурным воинской части были безотлагательно извещены представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины", – сказано в сообщении. Задержанного передали полиции.

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Дежурные силы и средства воинской части продолжают нести службу в штатном режиме.

Накануне сообщалось, что подразделение радиоэлектронной борьбы подавило применение беспилотника вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в запретной зоне.

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