Глава СММ ОБСЕ Апакан в Минске: "Заявления Хуга были некорректно представлены и являются личным мнением"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко подчеркнула: "Второй вопрос, который остро поставила украинская сторона ТКГ (представлена ​​сегодня советником Президента Р. Демченко) - это недопустимость и откровенная манипулятивность последних заявлений экс заместителя главы миссии СММ ОБСЕ А. Хуга.

Украинская сторона обратилась к руководителю миссии СММ Р. Апакану с требованием дать оценку этим манипулятивным заявлениям, есть ли это личная позиция швейцарского чиновника, и какова официальная позиция СММ ОБСЕ. Господин Апакан подчеркнул, что высказанные в интервью заявления Хуга были некорректно представлены и являеются личным мнением и распространил заявление от СММ ОБСЕ: "Часть текста, опубликованного в интервью журнале "Foreign Policy", была некорректно процитированная и впоследствии была исправлена. Задача СММ ОБСЕ в Украине - устанавливать и отчитываться о фактах. Факты, изложенные в наших отчетах, говорят сами за себя. Мы, как и раньше, решительно преданы реализации мандата смс для предоставления поддержки Украины и содействие нормализации ситуации".

Украинская сторона также обратила внимание главы миссии СММ ОБСЕ на следующее: Крым - это территория Украины. И мы ожидаем от миссии СММ ОБСЕ, наблюдатели миссии должны добиться наблюдения безопасности и гуманитарной ситуации в оккупированном Крыму. Мы требуем допуска и доступа СММ ко всей временно оккупированной РФ территории Донбасса и Крыма!"

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Геращенко продолжила: "Гуманитарная группа. Там украинскую сторону полноценно представляют коллеги из СБУ и МинВОТ, которые имеют все соответствующие директивы и мандат вести полноценные переговоры об освобождении заложников и политзаключенных.

Украинская сторона сегодня еще раз обратилась с требованием к представителям РФ немедленно предоставить официальный ответ на предложение передать им 23 преступников-россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Также мы готовы помиловать несколько десятков сепаратистов в обмен на 20 украинцев - гражданских и военных - незаконно и годами содержатся в оккупированном Донбассе.

Также еще и еще раз обратились к координатору ОБСЕ Т. Фришу по поводу драматической судьбы подростков из Ясиноватой, которых боевики обещали отпустить к родителям еще 2 года назад, зато до сих пор держат в донецком СИЗО.

К сожалению, деструктивная позиция Москвы, которая откровенно заявила и о проведении "выборов" в ОРДЛО и пытается на полную вмешиваться в избирательную кампанию в Украине, ставя на лояльных кандидатов и кандидаток, лишь бы не Порошенко, полностью заблокировала вопрос освобождения заложников. За Сенцова борется весь мир - и всему миру Москва демонстрирует презрение и недоговороспособность.

Сегодня был очень тяжелый Минск. К сожалению, РФ дал мандат своим марионеткам на политическую дестабилизацию и дестабилизацию безопасности. Мир обязан дать этому жесткую оценку. Не просто беспокойство, а усиление санкций".