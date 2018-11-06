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06.11.18 18:44

С начала суток один воин ранен. Враг семь раз нарушил перемирие, - штаб ООС

В течение текущих суток, российские оккупационные войска 7 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил.

С начала суток один воин ранен. Враг семь раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противник проявил вблизи Крымского, на Луганщине.

Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Зайцево, Новгородское, Пески, Марьинка, Старогнатовка и Павлополь. Командиры подразделений, обороняющихся принимали решительные меры по подавлению вражеского огня.

В ходе боевых действий ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных".

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