На Тернопольщине запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта

Тернопольский областной совет решил установить мораторий на публичное использование в Тернопольской области русскоязычного культурного продукта в любых формах. Об этом сообщается на сайте Тернопольского облсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Мораторий будет действовать до момента полного прекращения оккупации Россией территории Украины, сказано в сообщении на сайте.

Кроме того, депутаты Тернопольщины решили отметить 90-летие создания ОУН и объявить 2019 год Годом ОУН в области.

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Напомним, 18 сентября Львовский областной совет проголосовал за введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Позднее посол Канады Ващук назвал это решения Львовского облсовета дискриминационным и недалеким, его поддержала посол Великобритании.

25 октября депутаты Житомирского областного совета на очередном заседании также ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.

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