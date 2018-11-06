Российских миллиардеров, находящихся под санкциями США, не пригласили в этом году в Давос, - Financial Times

Трех находящихся под санкциями США российских бизнесменов решено не приглашать на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, фактически отстранены от участия в мероприятии владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин и совладелец Rusal Олег Дерипаска.

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По словам собеседника издания, нет никаких законных препятствий для того, чтобы все трое приехали на форум. При этом за то, чтобы не приглашать россиян, выступают США и требуют этого у организаторов, рассказал один из источников FT. Решение организаторов форума в Давосе означает, что международные организации все больше опасаются иметь дело с теми, кто попал в черные списки Вашингтона, пишет газета.

Это решение подорвало усилия организаторов форума, которые пытались добиться согласия президента Владимира Путина посетить Давос впервые с 2009 года, рассказал один из собеседников издания. Представитель Кремля подтвердила, что Путина приглашают на форум каждый год. По ее словам, в 2019 году он в Давос не поедет – этого не позволит его график.

Трое российских предпринимателей ранее ездили в Давос. Дерипаска устраивал там приемы, ставшие престижными, напоминает издание. Оно также отмечает, что у Вексельберга есть значительные деловые интересы в Швейцарии.

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Костин, Дерипаска и Вексельберг 6 апреля попали под санкции, которые США ввели в отношении 26 человек и 15 компаний. Вашингтон связал эти меры с действиями России в Украине и в Сирии, а также с обвинениями в организации кибератак и с попытками "подорвать западную демократию". Попавшие в санкционный список бизнесмены обвиняются в финансовой поддержке такой политики российского государства.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе ​с 22 по 25 января 2019.