Численность резервистов оперативного резерва первой очереди наращена до 178 тысяч человек, - генерал-лейтенант Павловский

Об этом 6 ноября перед началом прямой телефонной линии Кабинета министров Украины сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
По его словам, это данные по состоянию на на начало ноября 2018 года.
В настоящее время на учебных сборах проходит подготовку более тысячи резервистов оперативного резерва первой очереди. В общем, в текущем году на указанные мероприятия подготовки спланировано привлечь более 100 тыс. военнообязанных из состава организационного ядра военных частей территориальной обороны.
"В составе 59 военных частей осуществлена подготовка на учебных сборах около 20 тысяч резервистов и военнообязанных оперативного резерва второй очереди", - сообщил генерал-лейтенант Игорь Павловский.