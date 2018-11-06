Численность резервистов оперативного резерва первой очереди наращена до 178 тысяч человек, - генерал-лейтенант Павловский

Об этом 6 ноября перед началом прямой телефонной линии Кабинета министров Украины сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

По его словам, это данные по состоянию на на начало ноября 2018 года.

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В настоящее время на учебных сборах проходит подготовку более тысячи резервистов оперативного резерва первой очереди. В общем, в текущем году на указанные мероприятия подготовки спланировано привлечь более 100 тыс. военнообязанных из состава организационного ядра военных частей территориальной обороны.

"В составе 59 военных частей осуществлена ​​подготовка на учебных сборах около 20 тысяч резервистов и военнообязанных оперативного резерва второй очереди", - сообщил генерал-лейтенант Игорь Павловский.