"Выборы" на Донбассе не соответствуют Минским договоренностям, - представитель ОБСЕ Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик полагает, что "выборы" на территории временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей не будут соответствовать Минским соглашениям. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я лично считаю, что проведение этих так называемых выборов не соответствует ни букве, ни духу Минских соглашений", – сказал Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ во вторник в Минске.

Также на Цензор.НЕТ: В "ЛНР" заманивают на "выборы" 100-рублевыми картами пополнения мобильного счета

По его словам, политподгруппа на сегодняшнем заседании "среди прочего обменялась мнениями по модальности имплементации формулы Штайнмайера в свете последних решений, принятых сторонами".

Сайдик отметил, что в связи с этим во время пленарного заседания ТКГ был затронут вопрос проведения выборов на Донбассе.

Напомним, ранее представитель на переговорах по Донбассу в Минске Ирина Геращенко рассказала, что Россия официально пообещала признать результаты голосования, которое террористы собираются провести на временно оккупированных территориях.

"Действия РФ и их марионеток ведут к срыву политико дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте", сказала Геращенко.