69 членов Европарламента просят Меркель отказаться от "Северного потока-2" и поддержать Украину

Часть членов Европарламента призывает канцлера Германии Ангелу Меркель отказать в поддержке проекту немецко-российского газопровода "Северный поток-2", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Postimees.

В письме, подписанном 69 европарламентариями и еще примерно 20 политиками из государств-членов Евросоюза, подчеркивается, что, развивая этот проект, правительство Германии раскалывает членов ЕС, хотя Сообщество как никогда ранее нуждается в сплоченности.

"Просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику в отношении "Северного потока-2". Перестаньте тормозить работы, связанные с Газовой директивой. Поддержите позицию Еврокомиссии и Европарламента. Дайте президенту России понять, что Германия будет поддерживать своих партнеров по ЕС и Украину. Выберите европейский путь, а не путь "Германия – самое главное"", – говорится в их письме к Меркель.

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В обращении политики отмечают, что доверяя до 80% поставок газа российскому концерну "Газпром", Германия усилит свою энергетическую зависимость, и это будет иметь серьезные последствия для энергетической безопасности ЕС.

"Поступая близоруко, Германия презирает принципы солидарности ЕС. Ваше правительство не управляется правильным приоритетами, госпожа канцлер. Мы просим, ​​измените курс" – призвали европейские политики в письме.

Тем временем Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", 6 ноября сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

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Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа.

Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг и приносит Украине ежегодно несколько миллиардов долларов. В частности, в 2018 году доходы от транзита российского газа превысили украинские расходы на импорт газа на $0,7 млрд.

Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5-3% от ВВП.

Россия стремится отказаться от транзита газа через Украину за счет строительства газопроводов в обход Украины, в частности, "Северного потока-2".

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