МОН проверит, на что в регионах потратили субвенции, полученные на кабинеты украинского языка для школ нацменьшинств, - Хобзей

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Павел Хобзей во время первого заседания обновленного состава Совета представителей коренных народов, национальных меньшинств при МОН, состоявшемся 6 ноября в помещении Министерства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Он напомнил, что на 2018 год государство выделило 46,8 млн грн субвенции на приобретение оборудования для кабинетов украинского языка в школах с изучением языков национальных меньшинств. Больше всего средств направлено областям, где традиционно работает больше заведений с обучением на языках национальных меньшинств Закарпатской (8,7 млн грн), Черновицкой (8,9 млн грн), Одесской (5,8 млн грн). Средства пошли на места еще в апреле, и сейчас они использованы только на 80%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закарпатье - очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов РФ, - Климкин

"Нас волнует два вопроса. Во-первых, что в ноябре еще есть остаток субвенции, но мы понимаем, что это связано с низкой управленческой способностью определенных общин. А, во-вторых, мы переживаем, чтобы нам не просто отчитывались, что средства использованы, а чтобы они были потрачены именно на то, что нужно учителю для улучшения качества обучения. И для этого мы будем осуществлять специальный мониторинг. В частности, этот вопрос будет подниматься на ближайшем совещании с руководителями областных органов управление образования 8 ноября", - сказал Павел Хобзей.

Заместитель министра также сообщил, что сейчас уже напечатаны и доставлены на места двуязычные терминологические словари с польского, румынского, венгерского и других языков. Их общий тираж составляет около 77 тысяч экземпляров.

Отдельно Павел Хобзей подчеркнул, что для МОН является необходимым конструктивная работа обновленного Совета. Так, важная задача сейчас - это доработка Дорожной карты имплементации статьи 7 Закона Украины "Об образовании". И МОН надеется, что Рада присоединится к этому процессу.

Также читайте: Более 1,7 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий поступили в вузы в 2018 году через образовательные центры МОН

"Мы вместе заинтересованы в том, чтобы меньшинства сохраняли свои права, свою идентичность, могли развивать свою культуру на украинской земле. Но конечно вопрос государственного языка для нас на первом месте, потому что каждый гражданин Украины, чтобы он мог реализовываться и развиваться в государстве, должен владеть должным образом государственным языком. Мы заинтересованы в диалоге, и проводим их регулярно. По итогам консультаций с представителями нацменьшинств мы сейчас прорабатываем Дорожную карту и надеемся, что Совет также присоединится к этому процессу", - отметил замминистра.

Обновленный Совет - преемник Общественного совета руководителей образовательных программ всеукраинских общественных объединений национальных меньшинств Украины, который был создан в 2009 году. Ее состав был обновлен на 70 процентов. Сейчас в состав Совета входят 30 представителей общественных объединений национальных меньшинств - венгерского, румынского, гагаузского, еврейского, армянского, польского, болгарского и других.

Во время учредительного заседания был избран председатель Совета. Ею стала Людмила Коваленко, представитель Совета национальных общин Украины, руководитель БО "Центр немецкой культуры "Widerstrahl".

Читайте также: Минобразования пересмотрит школьную программу по истории Украины