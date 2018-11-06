Из-за действий общественных активистов одна из версий о заказчике утекла в СМИ и 12 подозреваемых получили информацию, - Луценко о деле Гандзюк

Как передает Цензор.НЕТ, слова Юрия Луценко опубликовала в Фейсбуке его пресс-секретарь Лариса Сарган.

В заявлении Луценко говорится: "Убийство Гандзюк. Все, что я обещал Катерине, будет выполнено: виновные будут установлены, однако не с экранов телевизоров

Сегодня в парламенте я дал объяснения по обвинениям в адрес Генеральной прокуратуры и Национальной полиции в бездействии по расследованию покушения на убийство Катерины Гандзюк. Я также предложил парламентариям дать оценку моей деятельности демократическим способом. 38 голосов за мою отставку - это вотум доверия и сигнал того, что депутаты, так же, как и я, считают, что реформа прокуратуры и правоохранительной системы должна быть продолжена.

Поэтому должен проинформировать общественность о реальном состоянии дел в производстве в отношении этого дерзкого преступления. Также должен призвать представителей общественности не поддаваться на провокации и не совершать действий, которые могут повредить расследованию.

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В связи с недоверием, которое госпожа Гандзюк имела к следствию Национальной полиции, сейчас ведется два производства: по исполнителям и организаторам (их оперативно установила Национальная полиция) и по поиску заказчиков преступления, которое ведет СБУ.

В результате, не побоюсь этого слова, профессиональных действий Национальной полиции, установлено, что преступление было спланировано и реализовано лицами, которые были задержаны. Меры предосторожности в отношении некоторых из них были изменены из-за сотрудничества со следствием. Это гражданин Торбин - 1977 года, который рассматривается следствием как организатор преступления и находится в следственном изоляторе; гражданин Горбунов - 1991 года рождения; гражданин Вишневский - 1990 года рождения; гражданин Гравчук - в 1995 году и гражданин Васенович - 1994 года рождения.

Все подозреваемые являются участниками Антитеррористической операции, один из них был тяжело ранен. У него фактически отсутствует голень. Большинство задержанных, а именно четыре человека - признали свое участие в преступлении и указали в качестве соучастников. В связи с этим следствие обоснованно считает гражданина Торбин организатором преступления, а других, нанятых им лиц, - исполнителями.

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Кроме того, в ходе проверки этой и других версий следствием было проведено 367 допросов лиц и 21 экспертизу. Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 человек, которые, вероятно, были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время Skype связи и ее допроса со следователями.

Лично мне она рассказывала о трех из них, следствию - несколько больше. На данный момент почти доказана вина исполнителей и организатора. Продолжаются окончательные экспертизы: молекулярно-генетическая экспертиза частиц кислоты на теле одного из участников; компьютерно-техническая - обзор компьютера и мобильного телефона - которые должны точно доказать подготовку к использованию кислоты и именно по Гандзюк; судебно-медицинская - предназначена вчера для квалификации преступления и установления причин смерти Катерины Гандзюк.

По их завершению эта часть дела будет передано в суд. Рассчитываю, что это произойдет не позднее конца этого года. Окончательный срок будет зависеть от продолжительности указанных экспертиз. Мы планируем, что это будет несколько быстрее.

Я понимаю обеспокоенность общества ходом расследования и лицом заказчика этого преступления.

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И до вчерашнего дня, я был уверен, что наше сотрудничество с общественными активистами пойдет только на пользу делу. Тем не менее, из-за того, что отдельные политики, которые идентифицируют себя как общественные активисты, используют гибель Екатерины для собственного пиара и борьбы за власть, вчера одна из версий следствия вытекла в СМИ.

Благодаря этим действиям те 12 человек, которые нами разрабатываются на причастность к заказу, теперь имеют всю необходимую им информацию.

Могу заявить следующее. Я лично знал Катерину Гандзюк. Мы общались на Майдане и после. Я рассматриваю ее смерть как личное горе. Сочувствую ее близким и родным. Я понимаю общественное недовольство, ведь Катерина была одной из немногих активистов, кто работал ради общества, а не для личного обогащения в отличие от многих из тех, кто пытается примазаться к его имени. И я возмущен этим пиаром на крови.

По временной следственной комиссии - я много раз был депутатом и понимаю, что временная следственная комиссия является инструментом парламента. Но не представляю, что может делать ВСК при неоконченном следствии. Ведь в ВСК не будет даже предмета следствия, ведь вся информация будет засекречена. Сегодня я откровенно предупредил парламентариев - после вчерашних событий прокурор не предоставит доступа ни к каким документам следствия. Ведь подобные утечки информации ставят под угрозу успешность расследования.

Я также не удивлен, что временная следственная комиссию в конце-концов была создана. Ведь ее организаторам нужен не результат, а пиар для борьбы за власть.

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Подобные популизм и безответственность привели к полной девальвации правды, полного искажения информационного пространства. Сегодня в войне винят не Путина, а Порошенко, потому что сами хотят прийти к власти. Обвиняют не Януковича, который ограбил Украину и бежал в Москву, а тех, кто отнял у него полтора миллиарда и принес в бюджет. Обвиняют не тех, кто убивал Гандзюк и задержан Нацполицией, а следователей, которые не указывают на "нужного" заказчика.

В отличие от тех, кто любой ценой стремится прийти к власти, я за власть не держусь. Поэтому и попросил вынести вопрос о моей отставке на рассмотрение парламента.

Все, что я обещал Катерине Гандзюк в больнице, будет сделано. Виновные будут установлены. Но не с экранов телевизоров и не по признаку политической целесообразности. А правоохранительными органами, которые уполномочены на это Конституцией и законами Украины и несут за это уголовную ответственность".

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.