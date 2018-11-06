НАБУ проверит законность закупки "бэби-боксов" для новорожденных

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на портале общественного контроля госзакупок DOZORRO в Facebook.

В ответ на обращение активистов DOZORRO антикоррупционное бюро проверит действия должностных лиц Кабинета Министров, Министерства экономического развития и торговли и Минсоцполитики, которые были причастны к закупке "бэби-боксов".

Напомним, что закупки натуральной помощи при рождении ребенка происходили в обход системы ProZorro. По мнению активистов, это нарушает закон.

Так, Минсоцполитики пытается выдать "бэби-боксы" за международную техническую помощь, но в то же время обязывает облгосадминистрации выделять на это бюджетные деньги. Это средства налогоплательщиков, публичные средства, и нет никакой причины, почему такая закупка должна происходить вне системы ProZorro.

"Помощь родителям новорожденных - это прекрасно, но такие масштабные социальные проекты не должны проходить вопреки закону. Тем более, что применение системы ProZorro обеспечило бы открытость процесса закупок - и ни у кого бы не возникало вопросов относительно эффективности потраченных средств", говорится в сообщении.

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