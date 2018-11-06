Киев отказался выдать Узбекистану сбежавшего в Украину журналиста Ахунжанова, - "Amnesty international"

Как передает Цензор.НЕТ об этом написала в Фейсбуке директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.

Она отметила: "Хорошие новости! ГПУ отказала в экстрадиции узбекского журналиста Нарзулло Ахунжанова, которой требует власти Узбекистана! На родине Ахунжанову грозит опасность из-за системную критику власти.

В прошлом году вместе со своей женой и пятью дочерьми он планировал просить политического убежища в Украине, и сразу после прилета был задержан в аэропорту Жуляны с целью депортирования домой, где ему грозят пытки и несправедливый суд.

Amnesty International Ukraine провела акцию срочной помощи журналисту и добилась его освобождения из-под ареста, после чего Ахунжанов получил официальный статус беженца.

В Узбекистане права на свободу выражения и мирных собраний жестоко ограничивается. Ведущие правозащитники, критики правительства и независимые журналисты становятся жертвами систематических притеснений и запугиваний, слежки, арестов, нападений и умышленной дискредитации".

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