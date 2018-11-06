Депутаты предлагают вдвое снизить стоимость растаможки "евроблях" в первые 30 дней после ввоза в Украину

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Auto24.

Председатель комитета, народный депутат Нина Южанина предложила установить сроки льготного растаможивания автомобилей, ввезенных в Украину. А именно в первые 30 дней после вступления Закона в силу предоставлять водителям скидку в 50% на растаможку "евроблях", а следующие 30 дней — 25%.

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В случае согласования скидка будет касаться именно акциза на растаможку авто на еврономерах. Кроме того, все уплаченные налоги за этот период должны поступить в Пенсионный фонд Украины.

Законопроекты должны быть рассмотрены во втором чтении и в целом 8 ноября.

Напомним, 13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.

Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

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Ранее стало известно, что владельцы авто на еврономерах собираются завтра, 7 ноября перекрыть движение в центре Киева и на проспекте Победы. Таким образом они хотят добиться принятия законопроектов №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин. "Евробляхеры" обещают вывести на улицы от 10 до 30 тысяч авто.