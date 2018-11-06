Адвокат Гандзюк выступила против включения Антона Геращенко в ВСК по нападениям на активистов

Адвокат Катерины Гандзюк Евгения Закревская обещает сделать все, чтобы Временная следственная комиссия Верховной Рады не смогла получать информацию о ходе расследования убийства ее подзащитной. Об этом Закревская написала в своем Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Защитницу возмутило, что в состав ВСК включен депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко. "Все, что говорил и писал Антон Геращенко о деле Кати, вызывало у нее крайнее негодование. А в первую очередь – сам факт того, что он получал информацию от следствия, которую ОБЯЗАНЫ были сообщать потерпевшей ДО обнародования кому-либо", – написала Закревская.

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По словам адвоката, она подала по просьбе Гандзюк заявление с целью остановить, кто и на каком основании информировал Геращенко о ходе досудебного расследования.

"И вы включаете его в ТСК (ВСК – Временная следственная комиссия, – ред.)?

Вы издеваетесь?

ВОТ ИМЕННО ЭТО конфликт интересов и оскорбление ее памяти", – настаивает Закревская.

Адвокат пообещала сделать все возможное, чтобы ВСК в текущем составе не получала информации о расследовании, и действовать при этом исключительно в правовом поле.

"Геращенко не будет безнаказанно для следователей и прокуроров и для него самого знать о следствии больше, чем ему позволяет УПК. Т.е. НИЧЕГО. И не будет использовать эту информацию в своих целях", – пообещала Закревская.

Напомним, 6 ноября Верховная рада создала Временную следственную комиссию по изучению нападения на Гандзюк и других активистов.

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Председателем Временной следственной комиссии избран нардеп Борислав Береза, его заместителем – нардеп Сергей Алексеев. В состав Временной следственной комиссии также вошли Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко, Юрий Павленко, Дмитрий Шпенов, Елена Сотник, Игорь Луценко, Андрей Шипко, Евгений Рыбчинский, Ирина Геращенко и Остап Еднак.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

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3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.