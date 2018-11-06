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06.11.18 21:32

Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Рыболовлева

Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев был арестован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство РИА Новости.

Владельца футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева задержали сегодня утром – за несколько часов до того, как начался матч в рамках Лиги Чемпионов, в котором его команда играет с "Брюгге". Под стражу также взяты другие фигуранты дела. На вилле российского бизнесмена сегодня прошли обыски. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Монд". Между тем, в генконсульстве России в Марселе ничего не знают о задержании Рыболовлева

Напомним, что миллиардер оказался в центре коррупционного скандала после того, как подал жалобу на своего арт-диллера, которого обвинил в необоснованном завышении цен на проданные ему картины. Чтобы выиграть тяжбу Рыболовлев, как утверждается, воспользовался своими связями в судебной системе Монако. Во вмешательстве в это дело подозревали даже министра юстиции княжества Филиппа Нармино. Ему пришлось покинуть свой пост прошлой осенью после того, как газета "Монд" написала о том, что он получал подарки от Рыболовлева и гостил в его швейцарской резиденции.

Дмитрий Рыболовлев – один из богатейших людей в России. Его состояние оценивается почти 7 миллиардов долларов.

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Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба Монако Рыболовлева 01

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