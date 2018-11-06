Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Рыболовлева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство РИА Новости.

Владельца футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева задержали сегодня утром – за несколько часов до того, как начался матч в рамках Лиги Чемпионов, в котором его команда играет с "Брюгге". Под стражу также взяты другие фигуранты дела. На вилле российского бизнесмена сегодня прошли обыски. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Монд". Между тем, в генконсульстве России в Марселе ничего не знают о задержании Рыболовлева

Напомним, что миллиардер оказался в центре коррупционного скандала после того, как подал жалобу на своего арт-диллера, которого обвинил в необоснованном завышении цен на проданные ему картины. Чтобы выиграть тяжбу Рыболовлев, как утверждается, воспользовался своими связями в судебной системе Монако. Во вмешательстве в это дело подозревали даже министра юстиции княжества Филиппа Нармино. Ему пришлось покинуть свой пост прошлой осенью после того, как газета "Монд" написала о том, что он получал подарки от Рыболовлева и гостил в его швейцарской резиденции.

Дмитрий Рыболовлев – один из богатейших людей в России. Его состояние оценивается почти 7 миллиардов долларов.

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