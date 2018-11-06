Митрополит Вселенского патриархата назвал действия РПЦ "сатанинскими"

Глава экзархата Вселенского патриархата в Сиде и Анталье Сотирий в своем окружном послании к пастве назвал действия РПЦ "сатанинскими". Он также заявил, что православные, живущие в Анталье и Аланье, не должны следовать указаниям этой разорвавшей евхаристическое общение со Вселенским патриархатом церкви, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Alanya Orthodox.

​"Эти их действия доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями", — сказал митрополит Сотирий об РПЦ.

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Он отметил, что паствой в каждой местности управляет свой епископ, поэтому никто не может вторгаться в дела епархии без его ведома и никто не обязан подчиняться указаниям других епископов, митрополитов и патриархов. И подчеркнул, что национальность также не является аргументом в пользу исполнения чужих решений.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

15 октября РПЦ разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом. Впоследствии в РПЦ заявили, что верующие не должны молиться в храмах Вселенской патриархии после решения Священного синода. В "запретные" попали храмы Стамбула и храм в Анталье, а также ряд церквей в Греции и на Афоне. Нарушающим запрет верующим предписали покаяться на исповеди. РПЦ разрешила посещать Афон только в качестве туристов.

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