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06.11.18 22:45

Это означает выдачу Кремлем мандата на войну своим марионеткам, - Геращенко о заявлении РФ о признании "выборов" на оккупированных территориях

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко считает, что заявление РФ о признании выборов на оккупированной части Донбасса, является разрешением марионетками из "ДНР" и "ЛНР" начать очередную эскалацию на Донбассе.

Это означает выдачу Кремлем мандата на войну своим марионеткам, - Геращенко о заявлении РФ о признании "выборов" на оккупированных территориях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко подчеркнула: "РФ заявила, что в любом  случае признает организованные ею же псевдовыборы в ОРДЛО. Это означает очень опасную тенденцию. Москва берет курс на политическую дестабилизацию и дестабилизацию безопасности, на срыв мирных переговоров, на напряжение на фронте. Это - выдача Кремлем мандата на войну своим марионеткам. Мир должен отреагировать не беспокойством, а усилением санкций против РФ. Надеюсь, не только украинская власть, но и оппозиция во время своих вояжей и встреч апеллировать к партнерам с требованием ужесточения санкций".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в Минске официально заявила, что признает результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Эта авантюра будет иметь серьезные последствия, - Ирина Геращенко

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