Прощание с Катериной Гандзюк состоится 7 ноября в херсонском областном дворце молодежи и студентов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета. "

Прощание с Екатериной Гандзюк состоится 7 ноября в 14.00 в областном дворце молодежи и студентов", – говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября Верховная рада создала Временную следственную комиссию по изучению нападения на Гандзюк и других активистов.

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Председателем Временной следственной комиссии избран нардеп Борислав Береза, его заместителем – нардеп Сергей Алексеев. В состав Временной следственной комиссии также вошли Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко, Юрий Павленко, Дмитрий Шпенов, Елена Сотник, Игорь Луценко, Андрей Шипко, Евгений Рыбчинский, Ирина Геращенко и Остап Еднак.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

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3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.