Пожар на маслозаводе под Одессой локализован, жертв нет, ситуация под контролем, - ОГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

В сообщекнии отмечается: " Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, возгорание масла возникло в помещении компрессорной завода. На месте пожара спасатели оперативно развернули штаб пожаротушения, осуществлена ​​отправка цистерн с маслом. В то же время администрация завода осуществила эвакуацию персонала завода.

Для локализации огня были привлечены 22 единицы пожарно-спасательной техники и 75 спасателей. Общая площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. метров.

"Относительно пожара на" Дельта Вильмар ": лично держу контакт с ГСЧС - отчитываются, что ситуация под контролем, погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения огня - тоже. Действует оперативный штаб, пожарные работают слаженно и уверяют, что с пламенем справятся", - отметил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Причина пожара выясняется. Пострадавших нет".

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