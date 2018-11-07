В 2018 году в ВСУ отремонтировали более 4,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, - Минобороны

Об этом во время брифинга перед началом прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В 2018 году отремонтировано силами и средствами ремонтно-восстановительных органов Вооруженных Сил более 4200 единиц вооружения и военной техники. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины отремонтировано и поставлено более 500 единиц ВВТ ракетно-артиллерийского вооружения, бронетанкового вооружения, автомобильной техники, авиационной и инженерной техники, техники связи и тыла", - рассказал заместитель министра обороны.

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По государственному оборонному заказу в воинские части поставлено более 1500 единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники, около 800 единиц стрелкового оружия, более 500 единиц средств разведки и наблюдения, а также поставлены ракеты и боеприпасы.

На вооружение (снабжение) Вооруженных сил Украины принято 12 единиц образцов ВВТ, зачислены в состав ВМС Украины 4 малых бронированных артиллерийских катера (проект 58155) и допущены к эксплуатации 18 единиц образцов ВВТ.

Кроме этого, в рамках оказания технической помощи от стран-партнеров, в воинские части Вооруженных сил Украины в 2018 году поставлены некоторые виды ВВТ. В частности, в рамках международной помощи в военной сфере Соединенными Штатами Америки передано ВМС Украины два патрульных катера типа "Island".

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