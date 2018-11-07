Канада и ЕС продолжат сотрудничество в разрешении международных вызовов в сфере безопасности, включая ситуацию в Украине, - декларация

Об этом говорится в общей декларации Совместного министерского комитета Канада-ЕС в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. Во встрече, которая состоялась во вторник в Монреале, приняли участие высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

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"Комитет подчеркивает важность трансатлантических отношений для поддержания мира, безопасности и развития по обе стороны Атлантики. Партнерство, основанное на взаимном уважении и общих ценностях и интересах, остается незаменимым, особенно во времена глобальных геополитических вызовов, которые ни одна страна не может решить самостоятельно. Комитет подтверждает общее обязательство тесно сотрудничать в разрешении всех международных гуманитарных кризисов и вызовов в сфере безопасности, включая ситуацию в России и Украине, в Сирии, Ираке, Иране, ДРК и Мали, Венесуэле и в Мьянме/Бирме", - говорится в документе.

Стороны подчеркнули, что безопасность и оборона составляют интегрированную основу для стратегического партнерства между Канадой и ЕС, что подтверждают ежегодные встречи в рамках двустороннего диалога по безопасности и обороне, последняя из которых состоялась 23 октября в Оттаве.

"ЕС благодарен за усилия Канады по поддержке миссий и операций ЕС и приветствует участие канадской полиции в миссии ЕС в Украине (EUAM Ukraine) и на Западном Побережье (West Bank - EUPOLCOPPS)", - говорится в общей декларации Канада-ЕС.

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