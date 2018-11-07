Сегодня в Польше стартуют учения НАТО Anakonda-2018, участие в которых примут около 100 тыс. военнослужащих

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент".

Общее количество военнослужащих, которые примут участие в маневрах, составит около 100 тысяч человек. Кроме того, в учениях будет задействовано 5 тысяч единиц различной техники, 45 кораблей, 150 самолетов и вертолетов.

В Минобороны Польши отметили, что эти учения не направлены против какого бы то ни было государства.

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Напомним, на днях в Литве начались военные учения с участием Украины. Кроме того, США и Южная Корея возобновили морские военные учения.