Москва не скрывает свою дестабилизирующую цель и именно Украина защищает нас от агрессии Кремля, - Хербст

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", докладчиками на заседании на тему "Канада и кризис в Украине" были приглашены четыре члена Атлантического совета.

"То, что некоторые называют кризисом в Украине, на самом деле является кризисом, вызванным агрессией Кремля. Московская война в Украине не только имеет критическое значение для Киева, но также является очень важной для Запада, поскольку именно Украина защищает нас от агрессии Кремля. Москва не скрывает свою дестабилизирующую цель", - сказал собравшимся во вступительном слове бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Он призвал Канаду предоставить Украине летальное оружие и всяческую другую помощь.

"Если Москва проиграет на Донбассе, то её приключенческий аппетит в Балтике и где-нибудь исчезнет. Таким образом, увеличение нашей помощи Украине является разумным способом защиты союзников по НАТО и послевоенной политики структуры, которая обеспечивала процветание и безопасность в течение последних 25 лет", - подчеркнул экс-посол.

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Хербст отметил, что "наибольшей угрозой Западу является ревизионистский Кремль, поэтому нам стоит предпринять необходимые шаги для защиты себя и своих интересов".

Добавим, что, кроме Джона Хербста, на вопросы депутатов в течение слушания отвечали также Андерс Аслунд, Даниэл Фрид и Адриан Каратницкий.