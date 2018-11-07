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07.11.18 07:35

Враг за сутки осуществил 10 обстрелов, один украинский воин получил ранения, уничтожены два террориста, - штаб ОС

6 ноября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, противник 10 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь.

В районе населенного пункта Красногоровка на донецком направлении противник применял 82-мм минометы.

Отмечается, что для огневого воздействия, оккупанты в основном использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а подразделения Объединенных сил действовали адекватно ситуации.

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"За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен", - сказано в сообщении.

По данным разведки, 6 ноября, двое оккупантов были уничтожены, еще двое - получили ранения.

"В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям не открывал", - добавили в пресс-центре ООС.

Враг за сутки осуществил 10 обстрелов, один украинский воин получил ранения, уничтожены два террориста, - штаб ОС 01

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