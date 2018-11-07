Россия несет четкую и явную угрозу, - в Госдепе США призвали ЕС не ослаблять санкции против РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил во вторник, 6 ноября, в Брюсселе первый заместитель директора отдела политического планирования Госдепартамента США Дэвид Тесслер.

Он предупредил, что Москва представляет "четкую и явную" угрозу для Запада, которая "ухудшается, а не улучшается", передает агентство AFP.

Вашингтон подчеркивает, что страны Евросоюза должны поддерживать жесткие санкции против России из-за аннексии Крыма и кризиса в Украине, несмотря на то, что итальянское правительство подталкивает ЕС к ослаблению давления на Москву.

Член команды госсекретаря отметил, что США рассматривают и новые санкции против РФ в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании. По его словам, успех антироссийских санкций зависит от тесной координации с Европой.

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"Наши санкции должны оставаться сильными, пока мы не увидим изменений в поведении Москвы, которых мы все ждем. Мы не верим в любое ослабление санкций, пока не произойдет полное изменение поведения, полное выполнение российских обязательств", - отметил Тесслер.

"Для нас это не теоретические дискуссии, о которых мы можем говорить - это четкая и явная опасность, которую представляют русские, с которой мы боремся", - добавил он.

Напомним, США 6 августа приняли решение о введение 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипаля".

Спустя три месяца после первого блока санкций, 27 ноября может последовать второй, более существенный блок.

Вашингтон может предпринять подобные действия, если Россия не представит "надежные заверения" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

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Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, чтонастоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".