ОБСЕ проведет детальное расследование потери беспилотника у границы с РФ, - Сайдик

Об этом сообщил Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик после заседания ТКГ в Минске 6 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я бы хотел подчеркнуть, что СММ в Украине является самой большой и дорогой истории миссией ОБСЕ и финансируется за счет налогоплательщиков стран-членов ОБСЕ. В свете вышеупомянутого, необходимо детальное расследование инцидента", - заявил он.

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Сайдик призвал всех подписантов Минских договоренностей "принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность и целостность персонала и оборудования СММ, а также обеспечить условия для беспрепятственной деятельности Миссии в соответствии со своим мандатом".

Как сообщалось, 27 октября, в 01:18, при осуществлении полета над районом вблизи н.п. Калиновое (ОРДО) дрон СММ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса" и автоцистерну для топлива восточнее н.п. Нижньокринське (ОРДО, 66 км на восток от Донецка). 01:36 беспилотник обнаружил колонну в составе 7 грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска через границу. После этого БПЛА направили на юг в направлении Нижнекрынского для продолжения наблюдения за колонной.

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В 01:53 СММ полностью потеряла связь с БПЛА, когда тот пролетал возле Нижнекрынского. За полчаса до потери связи с беспилотником в районах вблизи Сауровки и Нижнекрынского с определенной периодичностью отмечались препятствия, по оценке, в результате глушения. БПЛА не вернулся в наземный пункт управления, расположенный возле н. п. Степановка (подконтрольный правительству, 54 км на север от Донецка), и считается потерянным.

Германия и Франция как участники "Нормандского формата" решительно осудили уничтожение беспилотника СММ ОБСЕ на востоке Украины 27 октября и возложили ответственность за это на Россию.

На протяжении последних нескольких недель беспилотный аппарат СММ часто фиксировал, как конвои из России пересекали границу и шли на территорию Украины, отметили представители ФРГ и Франции. В частности, перед тем, как была потеряна связь, дрон зафиксировал системы ПВО.