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07.11.18 09:55

Владельцы "евроблях" пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В правительственном квартале Киева проходит акция владельцев автомобилей на европейский номерах, так называемых евробляхеров, с требованием принятия законопроектов №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Владельцы "евроблях" заблокировали правительственный квартал в районе Верховной Рады. Активисты заблокировали движение по одной стороне ул. Грушевского, также полностью заблокировано движение по ул. Шелковичной до перекрестка с ул. Институтской.

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Также активисты разместились на площади Конституции под зданием ВР. Они развесили банеры со своими требованиями, а также заготовили плакаты с портретами народных депутатов, которые не поддержали законопроекты, снижающие акциз на растаможку машин. 

Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 01
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 02
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 03
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 04
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 05
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 06
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 07
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 08
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 09
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 10
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 11
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 12
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 13
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 14
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 15
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 16
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 17
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 18
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 19
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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