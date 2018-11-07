Владельцы "евроблях" пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Владельцы "евроблях" заблокировали правительственный квартал в районе Верховной Рады. Активисты заблокировали движение по одной стороне ул. Грушевского, также полностью заблокировано движение по ул. Шелковичной до перекрестка с ул. Институтской.
Также активисты разместились на площади Конституции под зданием ВР. Они развесили банеры со своими требованиями, а также заготовили плакаты с портретами народных депутатов, которые не поддержали законопроекты, снижающие акциз на растаможку машин.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ