Владельцы "евроблях" пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Владельцы "евроблях" заблокировали правительственный квартал в районе Верховной Рады. Активисты заблокировали движение по одной стороне ул. Грушевского, также полностью заблокировано движение по ул. Шелковичной до перекрестка с ул. Институтской.

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Также активисты разместились на площади Конституции под зданием ВР. Они развесили банеры со своими требованиями, а также заготовили плакаты с портретами народных депутатов, которые не поддержали законопроекты, снижающие акциз на растаможку машин.









































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ