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07.11.18 10:12

С начала года на пожарах в Украине погибли 1390 человек, травмы получили - 1174, - ГСЧС

С начала года на пожарах в Украине погибли 1 тыс. 390 человек, а травмы различной степени тяжести получили 1 тыс. 174 граждан.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

"Уже которую неделю показатель трагических случаев в жилом секторе страны поражает стабильно высокими показателями. Такая тенденция наблюдается ежегодно с наступлением отопительного периода", - сказано в сообщении.

Так, по данным ведомства, за прошедшие сутки, 6 ноября, в Украине произошло 80 пожаров в жилом секторе, в результате которых погибли три человека, травмированы двое, спасены три человека.

"Всего с начала года на пожарах в Украине погибли 1 тыс. 390 человек, а травмы различной степени тяжести получили 1 тыс. 174 граждан", - сообщили в ГСЧС.

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Как отмечают спасатели, основными причинами возникновения возгораний и, как следствие, гибели людей является собственная небрежность и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям просит граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. 

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