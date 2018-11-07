Налоговый комитет ВР одобрил вариант законопроекта о "евробляхах"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы фракции БПП, член комитета Максим Курячий, выступая с трибуны Верховной Рады в среду, 7 ноября.

Он напомнил, что под стенами Верховной Рады в очередной раз проходит акция автовладельцев, которые требуют решить проблему "которая достигла уже общенационального масштаба".

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По словам депутата, за неполный календарный год в Украину завезли без растаможки более полумиллиона автомобилей, владельцев и техсостояние которых установить очень сложно.

Нардеп сообщил, что ко второму чтению окончательно определена базовая ставка растаможки. Для автомобилей с бензиновым двигателем до 3 литров она будет составлять 50 евро. Больше трех литров – 100 евро. Ставка на дизельные автомобили с аналогичным объемом двигателя – 75 и 150 евро соответственно.

"Впервые в истории Украины может быть ликвидирован высокий налог на ввоз старых автомобилей, возрастом более 15 лет. Сейчас предлагается, что максимальный возрастной коэффициент будет составлять 15 лет", - заявил Курячий, напомнив, что до 2008 года было запрещено ввозить машины старше 8 лет.

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Также, по его словам, в законопроекте заложены стимулы для решения этой проблемы, а именно: в первый месяц после публикации утвержденных законов можно будет растаможить автомобиль на 50% дешевле.

"Еще месяц будет действовать понижающий коэффициент – 0,75", - добавил он.

"Сейчас уже завершились консультации с фискальными и таможенными органами, которые заявили о полной абсолютной готовности справиться с существенным количеством обращений граждан для растаможки этих автомобилей", - сообщил он.

По его словам, комитет предлагает все платежи за растаможенные автомобили направить в Пенсионный фонд.

Курячий также сообщил, что вместе с тем будут усилены штрафы на нерастаможку автомобилей с еврорегистрацией. Член комитета призвал внести завтра в повестку дня эти два закона и окончательно их принять.

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