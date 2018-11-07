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07.11.18 11:03

Вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета ЕС переизбрана Светличная

Юлию Светличную, главу Харьковской ОГА, во второй раз избрали Вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета Европы.

Об этом сообщает сайт Харьковской ОГА.

Как сообщает пресс-служба, должность Вице-президента Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Юлия Светличная будет занимать до 2021 года.

"Продолжаем отстаивать интересы Украины", - сказала руководитель Харьковской области Светличная.

Напомним, впервые Вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Юлию Светличную избрали в октябре 2016 года.

Она также вошла в состав Бюро Конгресса, в котором представлены члены Палаты местных властей и Палаты регионов, и в Мониторинговый комитет.

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