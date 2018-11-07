Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
07.11.18 11:15

С 7 ноября до 18 декабря в Киеве ограничат движение транспорта по проспекту Бажана в сторону центра

В Киеве с сегодняшнего дня ограничат движение транспортных средств на проспекте Николая Бажана по направлению в центр столицы.

проспект,бажана

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 11:00 7 ноября до 23:00 18 декабря в связи с капитальным ремонтом деформационных швов эстакадной части Южного мостового перехода через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта с проспекта Николая Бажана в направлении центра города", - сказано в сообщении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ямочный ремонт столичных дорог постепенно заменят капитальным, - КГГА

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит свои извинения за временные неудобства и просит водителей планировать свои маршруты учитывая возможные сложности с трафиком.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100