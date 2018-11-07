С 7 ноября до 18 декабря в Киеве ограничат движение транспорта по проспекту Бажана в сторону центра

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"С 11:00 7 ноября до 23:00 18 декабря в связи с капитальным ремонтом деформационных швов эстакадной части Южного мостового перехода через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта с проспекта Николая Бажана в направлении центра города", - сказано в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит свои извинения за временные неудобства и просит водителей планировать свои маршруты учитывая возможные сложности с трафиком.