РФ будет практиковать блокаду морских портов не только по отношению к Украине, - Порошенко

"Сейчас Азовское море активно насыщается военными кораблями, где активно отрабатываются система блокады украинских морских портов... Я убежден: не только по отношению к украинцам эта технология будет применяться", - сказал П.Порошенко на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного движения вперед" в среду в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы Украинского государства, РФ пытается блокировать украинские порты в Азовском море, в частности, Мариуполь и Бердянск.

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