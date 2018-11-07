Выделяем 500 млн гривен на зарплаты шахтерам государственных шахт, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственній портал, решение представил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина.

По его словам, решение о финансировании шахт позволит удерживать ситуацию с выплатами зарплат шахтерам.

"Принимаем решение о выделении 500 млн на покрытие убытков шахт в государственной собственности. Там нужно делать глубокую реформу, которую должно предложить Министерство энергетики и угольной промышленности, - сказал Гройсман. - Также принимаем решение на обеспечение инсулином. Это тоже тяжелая сфера, но мы приводим в ней порядок".

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