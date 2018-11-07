XVI внеочередной съезд судей Украины состоится 19-20 декабря, - ССУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.
В повестку дня XVI внеочередного съезда судей Украины включен вопрос об избрании членов Высшего совета правосудия.
Дата проведения съезда - 19-20 декабря 2018 года.
Место проведения ХVI внеочередного съезда судей Украины-Конгресс-холл отеля "Президент" по адресу: г.. Киев, ул. Госпитальная, 12.
Согласно требованиям статей 8, 9, 10 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" секретариат Высшего совета правосудия объявляет о начале приема документов от кандидатов для избрания членов Высшего совета правосудия съездом судей Украины.
Дата завершения приема документов - 24:00 18 ноября 2018 г.