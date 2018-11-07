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07.11.18 13:15

XVI внеочередной съезд судей Украины состоится 19-20 декабря, - ССУ

Согласно решению Совета судей Украины от 1 ноября 2018 № 73, которое поступило в Высший совет правосудия 2 ноября 2018, объявлено о созыве XVI внеочередного съезда судей Украины.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.

В повестку дня XVI внеочередного съезда судей Украины включен вопрос об избрании членов Высшего совета правосудия.

Дата проведения съезда - 19-20 декабря 2018 года.

Место проведения ХVI внеочередного съезда судей Украины-Конгресс-холл отеля "Президент" по адресу: г.. Киев, ул. Госпитальная, 12.

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Согласно требованиям статей 8, 9, 10 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" секретариат Высшего совета правосудия объявляет о начале приема документов от кандидатов для избрания членов Высшего совета правосудия съездом судей Украины.

Дата завершения приема документов - 24:00 18 ноября 2018 г.

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