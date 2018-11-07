Оккупанты стягивают в Донецк танки и артиллерию для обеспечения "свободного волеизъявления граждан "ДНР" на псевдовыборах, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 6 ноября 2018, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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В частности, 3 ноября в Донецке беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал 27 танков Т-72, две 122-мм самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика", одну 152-мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С", 32 единицы БМП и шесть бронетранспортеров.

"Сосредоточивать в городе такое количество тяжелой бронетехники, с артиллерией в придачу, оккупантам понадобилось не иначе, как для обеспечения "свободного волеизъявления граждан "ДНР" во время недолгих псевдовыборов, которые, по указанию Москвы, там собираются устроить 11 ноября", - констатируют в штабе.