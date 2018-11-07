Детектив сообщил, что после 15 ноября мне будут возвращены все загранпаспорта, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в среду.

"Как вы знаете, вчера было завершено досудебное расследование, сейчас открыт доступ к материалам, будем оценивать", - сказал Омелян.

Отвечая на вопрос о том, будут ли продлена обязательства, которые действуют в отношении него, министр сказал: "Насколько мне сообщил детектив, 15 ноября истекают все ограничения и мне будут возвращены все заграничные паспорта".

Уточняя, означает ли это, что антикоррупционные органы не будут повторно обращаться для продления срока обязательств, Омелян сказал: "насколько мне сообщили, нет, но посмотрим, тут же ничего прогнозировать нельзя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило расследование "дела Омеляна"

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.