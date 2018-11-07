Заявление на биометрический паспорт теперь можно подать онлайн, - Госмиграция

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк на брифинге в Киеве в среду.

"Сегодня хочу представить еще один электронный сервис - это сервис онлайн-регистрация биометрических документов", - сказал Соколюк.

Он подчеркнул, что речь не идет о полном оформлении документов через интернет, поскольку человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.

"Но сервис уменьшит время ожидания, время пребывания (при оформлении. - Ред.) и поможет увеличить количество граждан по оформлению этих документов, сказал глава миграционной службы.

По словам Соколюка, данные заполненной анкеты не будут сохраняться на серверах миграционной службы, а останутся в виде QR-кода или распечатки у гражданина.

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