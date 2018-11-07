Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
07.11.18 14:33

Днепропетровская ОГА отремонтировала более 500 дорог, - Голик

В период с 2016 по 2018 год в Днепропетровской области были капитально отремонтированы более 500 дорог.

голик

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

"Более 500 дорог внутри населенных пунктов Днепропетровской области мы капитально отремонтировали за три с половиной года. Речь идет только о дорогах внутри городов, пгт и сел нашей области, капитальный ремонт которых произведен исключительно за счет областного бюджета и в некоторых случаях за счет совместного финансирования из местных бюджетов населенных пунктов", - отметил Голик.

По словам советника губернатора, такое количество отремонтированных дорог в 500 раз больше, чем кто-либо делал до того, но в 10 раз меньше, чем надо сделать еще.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа децентрализации власти должна завершиться к 2020 году, - Голик

"Огромное количество дорог сделано в селах, пгт и малых городах области, в которых эти дороги были построены в далеких 1950-60 годах, и с тех они пор ни разу капитально не ремонтировались", - написал Голик в своем Facebook.

Голик также заявил, что такой объем дорожных работ удалось выполнить благодаря реформе децентрализации, инициированной президентом Украины Петром Порошенко.

Днепропетровская ОГА отремонтировала более 500 дорог, - Голик 01
Министр инфраструктуры Владимир Омелян и Юрий Голик во время осмотра капитального ремонта окружной дороги вокруг Днепра.

На сайте Днепропетровской ОГА в онлайн режиме обновляется карта ремонтов всех дорог области. Голик при этом подчеркивает, что, помимо этих дорог, облгосадминистрация капитально ремонтирует междугородные трассы и строит новые габаритно-весовые комплексы за счет Дорожного фонда Украины и субвенций из областного местным бюджетам, а также за счет исключительно бюджетов территориальных громад.

"За каждой из отремонтированной дорогой – создание проектов, экспертизы, публичные торги, контроль качества, гарантии подрядчиков на пять лет, тонны документов, проверки правоохранителей и советы "экспертов" из Facebook, как и что нам делать. И так до бесконечности", - сказал Голик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резниченко: На Днепропетровщине открыт лучший детский садик в Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100