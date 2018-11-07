Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и не признаем легитимность "выборов" в "Л/ДНР", - Косьянчич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в среду во время брифинга для прессы сообщила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич, отвечая на вопрос относительно позиции ЕС и Еврокомиссии относительно намерения РФ провести "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Неделю тому назад мы уже выражали позицию относительно этого вопроса. Мы отметили то, что поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и не признаем легитимность "выборов" на этих территориях", - заявила она.

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Как сообщалось, пророссийские боевики на Донбассе назначили на 11 ноября так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.